Netanyahu istedi, hükümet onayladı: Şin-Bet Başkanı Ronen Bar görevden alındı

İsrail’de hükümet, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet’in Başkanı Ronen Bar’ın görevden alınmasına onay verdi. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Bar’ın görevden alınmasına yönelik teklifinin kabine üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildiği bildirildi.

Açıklamada, “Hükümet, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Şin-Bet Başkanı Ronen Bar'ın görevinin sonlandırılmasına yönelik teklifini oy birliğiyle onayladı. Ronen Bar’ın görevi, 10 Nisan 2025'te ya da yeni bir Şin-Bet başkanı atanması halinde sona erecek” denildi.

Görevden alma kararının arka planında, Netanyahu’nun Bar’a olan güveninin sarsılması etkili oldu. Başbakan daha önce yaptığı açıklamalarda, Bar’a güvenmediğini dile getirerek, “Yedi cephede süren bir savaşın ortasındayız. Bu kadar hayati bir dönemde, başbakanın Şin-Bet başkanına tam güven duyması gerekir” ifadelerini kullanmıştı. Netanyahu, artan güvensizlik nedeniyle Bar’ı görevden almak istediğini açıklamış ve hükümete bu doğrultuda resmi bir teklif sunmuştu.

İsrail basını ise, Şin-Bet başkanının ilk kez görev süresi dolmadan görevden alınacağına dikkat çekerek, bu gelişmenin ülkede bir ilk olduğunu vurguladı. Şin-Bet, İsrail’de bağımsız bir kurum olarak biliniyor ve başkanlarının görev süresi genellikle tamamlanana kadar devam ediyordu. Ancak Netanyahu’nun bu adımı, hem siyasi hem de güvenlik çevrelerinde tartışmalara yol açtı.