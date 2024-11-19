Netanyahu: Lübnan’da ateşkes, Hizbullah'a yönelik operasyonların sonu olmayacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail parlamentosunda yaptığı konuşmada, Lübnan’a yönelik operasyonlar ve olası bir ateşkes senaryosu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Netanyahu, Lübnan’da bir ateşkes sağlansa bile İsrail’in Hizbullah’a karşı saldırılarını sonlandırmayacağını ifade etti.

Netanyahu, "Önemli olan şey anlaşmanın sadece kâğıt üzerinde kalmaması. Ateşkes sonrasında bile kuzeyde güvenliğimizi sağlamak ve Hizbullah’ın saldırılarına karşı sistematik operasyonlar düzenlemek zorunda kalacağız" dedi.

Netanyahu, Hizbullah’ın varılacak herhangi bir ateşkes anlaşmasına uyacağına dair bir güvence olmadığını savunarak, “Hizbullah’ın, Filistinli müttefiki Hamas’ın 6 Ekim 2023’te güneyimize yaptığı saldırılardaki duruma geri dönmesine izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Netanyahu’nun açıklamaları, İsrail-Lübnan sınırında artan gerilim ve İsrail’in Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılarının devam ettiği bir dönemde geldi.