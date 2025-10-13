Netanyahu, Mısır'daki zirveye katılacak mı? İsrail'den açıklama geldi
İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bugün öğleden sonra Mısır'da yapılacak "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi"ne katılmayacağını bildirdi.
Netanyahu'nun İsrail'i ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump yanındayken, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi telefonla aradığı öğrenildi.
Netanyahu'nun davet edilmediği Şarm el-Şeyh'teki zirveye katılıp katılmayacağı merak edilirken İsrail Başbakanlık Ofisi'nden açıklama geldi.
İsrail Başbakanlık Ofisi Netanyahu'nun Mısır'daki zirveye katılmayacağı bildirildi.
Mısır'daki Gazze zirvesi
Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması üzerine düzenlenen barış zirvesi, bugün Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinden düzenlenecek. Zirveye, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanı katılacak.