Netanyahu öldü mü? Binyamin Netanyahu saldırıda öldü mü?

Binyamin Netanyahu ile ilgili zaman zaman birtakım iddialar ortaya atılırken bugünkü saldırılarda İsrail Başkanı'nın öldüğü öne sürüldü. Sosyal medyada da paylaşımlar hızlanırken "Netanyahu öldü mü" sorusuna cevap arıyor.

İddiaya göre hipersonik bir füzenin evine isabet etmesi sonucu Binyamin Netanyahu öldü. Fakat bu haber İsrail tarafından henüz teyit edilmedi.

Geçen gün kameralar karşısında geçen Netanyahu'nun bu görüntülerinin de yapay zeka ile üretildiği ileri sürülmüştü.