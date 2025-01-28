Netanyahu, önümüzdeki hafta Washington'da Trump’ı ziyaret edecek

Konu hakkında bilgi sahibi kişilere göre, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu önümüzdeki hafta ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'u ziyaret etmeyi planlıyor.

Kaynaklar, görüşmenin henüz kesinleşmediğini ve Netanyahu ile Trump'ın bu zaman diliminde bir araya gelemeyebileceklerini söyledi.