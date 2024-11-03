Netanyahu sahte belgelerle anlaşmayı bozmuş: Halkın sırtına saplanan bir bıçak!

Hamas'ın elindeki İsrailli rehineleri Mısır'a kaçıracağına yönelik haberlerin Netanyahu'nun ofisinden sızdırıldığı ortaya çıktı.

Haaretz gazetesi belgeleri sızdıran kişinin özel güvenlik toplantılarından, turlara kadar her an İsrail Başbakanı Binjamin Netanyahu ile olduğunu gösteren fotoğraflar yayınlandı.

Algı operasyonu yapıp Hamas'la anlaşmayı bozdu

Analistler, Netanyahu'nun bu belgelerle 'algı operasyonu' yapıp Hamas ile anlaşmayı bozduğunu söylüyor. Haaretz gazetesi, belgeleri sızdıran başbakanlık görevlisinin, güvenlik toplantısında, brifinglerde ve kritik yerlerde Netanyahu'nun yanı başında durduğunu gösteren fotoğraflara ulaştı. Şahsın ayrıca, savaş sırasında Netanyahu'ya yakın çalıştığı, güvenlik tesislerine yapılan ziyaretlere ve Tel Aviv'deki Kirya üssündeki hassas toplantılara katıldığı belirtildi.

Netanyahu ise belgelerin ofisinden sızdırıldığını kabul etse de, sızdıran kişinin başbakanlık ofisinde çalıştığı ve toplantılara katıldığı iddialarını reddetti.

Aileler isyanda

İsrailli rehinelerin aileleri başta olmak üzere Netanyahu'ya tepki artarken, başbakanın Hamas ile anlaşmayı kasıtlı belge sızdırma yoluyla engellediği ve rehineleri kurtarabilecekken bunu dünya kamuoyunu manipüle etmek için kullandığı dile getiriliyor.

'Halkın sırtına saplanan bir bıçak'

Oğlu Gazze'de rehin tutulan Einav Zangauker, "Netanyahu'nun çevresinden, yabancı medyaya yanlış ve saptırılmış bilgi verildi, bu da ailelere karşı bir zehir kampanyasını körükledi ve anlaşmayı engelledi. Bu, halkın sırtına saplanan bir bıçak."