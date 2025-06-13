Netanyahu saldırı sonrası halka uyardı: Gıda depolayın, sığınaklarda kalın

İsrail, sabah saatlerinde farklı kentlerdeki İran hedeflerine saldırılar düzenlemiş, nükleer tesisleri ve askeri noktaları hedef alan saldırılarda bazı üst düzey İranlı komutanlar ve bilim adamları hayatını kaybetmişti. İran, cevabın çok ızdıraplı olacağını bildirirken çok sayıda İHA, karşılık vermek için havalandı.

"Bedava savaş yok"

Netanyahu ise, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İran'a karşı "başarılı bir açılış saldırısı" yaptıklarını ifade etti.

İran'ın üst düzey komutanlarını, nükleer tesislerini ve bilim adamlarını vurduklarını kaydeden Netanyahu, "Ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz, bedava savaş yoktur." ifadesini kullandı.

Gıda stoku çağrısı

Netanyahu, İsraillilerin sığınaklarda şimdiye kadar alıştıklarından daha uzun süre kalmaları ve gıda stoku yapmaları gerekebileceğini belirtti.

Üst düzey komutanlar öldürüldü

İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, Hatam-ül Enbiya Merkez Karargahları Komutanı Gülam Ali Reşit, Eski İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ve nükleer bilimci Feridun Abbasi hayatını kaybetmiş, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kıdemli danışmanı Ali Şamkani de ağır yaralanmıştı.