Netanyahu, Savunma Bakanını görevden aldı: Gallant 3 anlaşmazlığı açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı görevden aldı. Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu ile Gallant arasında güven sorunları olduğu ifade edilerek, görev değişikliğinin bu durumdan kaynaklandığı bildirildi. Yerel medyaya göre, Gallant'ın yerine Dışişleri Bakanı Yisrael Katz getirilecek.

Görevden alınmasına dair sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Gallant, kararın Netanyahu ile aralarında yaşanan üç ana anlaşmazlık nedeniyle alındığını belirtti. Gallan'tın açıklamalarına göre bu anlaşmazlıkların ilki, askerlik çağındaki herkesin askere alınması gerektiğine dair sabit tutumuydu.

Gallant, İsrail ordusunun Gazze'deki operasyonlarında birçok askerin yaşamını yitirdiğine dikkat çekerek, tüm vatandaşların orduya katılması gerektiğini savundu. Ultra-Ortodoks Yahudilere (Harediler) askerlik muafiyeti sağlayan yasa tasarısını ise "ayrımcı" olarak nitelendirdi.

Gallant'a göre görevinin sona erdirilmesinin ikinci nedeni, Gazze'de esir bulunan İsrailli askerlerin iadesi konusundaki görüş ayrılıkları oldu. Gallant, esirlerin geri getirilmesi için gerekirse taviz verilmesi gerektiğini savunuyordu.

Üçüncü anlaşmazlık ise 7 Ekim 2023’teki saldırılara dair bir soruşturma komitesi kurulması yönündeki ısrarıydı. Gallant, bu olaylardaki askeri ve istihbarat başarısızlıklarının bağımsız bir şekilde incelenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Netanyahu daha önce de Gallant'ı görevden almak istemiş, ancak kamuoyunda yükselen tepkiler nedeniyle bu kararını geri çekmek zorunda kalmıştı.