Netanyahu, seçim zaferinin ardından Trump’ı arayarak tebrik etti

Açıklamaya göre, Netanyahu, Trump’ı seçim zaferinden dolayı kutlayarak, iki liderin İsrail’in güvenliği konusunda birlikte çalışma kararı aldığını ifade etti. Görüşmede, ayrıca İran tehdidi üzerine de görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Netanyahu’nun, başkanlık yarışının sonuçlarının erkenden açıklanmasının ardından Trump ile konuşan ilk yabancı liderlerden biri olduğu bildirildi. Ayrıca, Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu, sosyal medya üzerinden tebrik mesajları yayınladı.

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