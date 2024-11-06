Netanyahu, seçim zaferinin ardından Trump’ı arayarak tebrik etti
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, seçim zaferinin ardından eski ABD Başkanı Donald Trump’ı telefonla arayarak tebrik etti. İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, görüşmenin "sıcak ve doyurucu" geçtiği belirtildi.
Açıklamaya göre, Netanyahu, Trump’ı seçim zaferinden dolayı kutlayarak, iki liderin İsrail’in güvenliği konusunda birlikte çalışma kararı aldığını ifade etti. Görüşmede, ayrıca İran tehdidi üzerine de görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.
Netanyahu’nun, başkanlık yarışının sonuçlarının erkenden açıklanmasının ardından Trump ile konuşan ilk yabancı liderlerden biri olduğu bildirildi. Ayrıca, Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu, sosyal medya üzerinden tebrik mesajları yayınladı.
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