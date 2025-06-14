Netanyahu, sığınakta güvenlik kabinesini toplayacak
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu akşam güvenlik kabinesiyle İran'a başlattıkları geniş çaplı saldırılara ilişkin sığınakta durum değerlendirmesi yapacağı bildirildi.
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Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail güvenlik kabinesinin bu gece yerel saatle 22.00'de Başbakan Netanyahu başkanlığında toplanacağı kaydedildi.
Netanyahu'nun bakanlar ve güvenlik yetkilileriyle gerçekleştireceği toplantıda, İran'a başlattıkları geniş çaplı saldırıları ele alacağı aktarıldı.
İran'dan gece saatlerinde beklenen misilleme saldırıları nedeniyle başbakan ve güvenlik kabinesi üyelerinin güvenli bir yeraltı sığınağında toplanacağı belirtildi.