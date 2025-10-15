Netanyahu tehdit etti: 'Aksi yaşanırsa kıyamet kopar!'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD merkezli CBS kanalına verdiği röportajda Hamas’ın silahsızlanmayı reddetmesi halinde yaşanacakları sert bir dille ikaz etti.

Netanyahu, görüşmede barış sürecine “şans verilmesi” gerektiğini belirterek, bundan sonraki sürecin kırmızı çizgilerinin silahsızlanma olduğunu söyledi.

Netanyahu, "O zaman kıyamet kopacak. Ama umarım öyle olmaz. Umarım bunu barışçıl bir şekilde yapabiliriz. Biz buna kesinlikle hazırız" dedi.

Silahsızlanmanın iki şartı: silah bırakmak ve kaçakçılığı engellemek

Netanyahu, silahsızlanmayı “Hamas’ın silahlarından vazgeçmesi” ve “Gazze’de silah fabrikalarının olmamasına, ayrıca Gazze’ye silah kaçakçılığının yapılmamasına” bağladı. Başbakan, bu iki maddenin hayata geçirilmesinin barışın ön koşullarından olduğunu vurguladı.

Özgürlüğün korunması ve ulusal sorumluluk vurgusu

Savaşın sona erdiğini ilan edebilmek için nelerin gerektiği sorusuna da cevap veren Netanyahu, özgürlüğün kalıcı veya otomatik olmadığını savunarak, korunması gerektiğini belirtti.

Netanyahu, "Öngörülebilir gelecekte, sadece İsrail için değil, özgür ve medeni dünya için de kendini savunma yeteneğinin korunması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Ayrıca görevini açıklarken, "Benim görevim Yahudi devletini korumak ve Yahudi halkının geleceğini güvence altına almak" ifadelerini kullandı.

Trump atfı ve siyasi duruş

Netanyahu, Hamas silahsızlanmayı reddederse yaşanacaklara ilişkin yorum yaparken, ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce benzer ifadeler kullandığına işaret etti ve bu söylemin benzer bir uyarı taşıdığını belirtti.

Netanyahu, ülkesinin güvenliğini sağlama konusunda kararlı olduklarını yineledi.