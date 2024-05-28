Netanyahu 'trajik bir hata' dedi... Dünya çadır kampına düzenlenen saldırıya tepki gösterdi...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Refah kentindeki Tal as-Sultan çadır kampına düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, 45 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı “trajik bir hata” olarak nitelendirerek, saldırı hakkında soruşturma yürütüleceğini ifade etti.

Muhalefet milletvekillerinin bağırışlarıyla kesilen konuşmasında Netanyahu, "Refah'ta savaşçı olmayan yaklaşık 1 milyon kişiyi tahliye ettik ve savaşçı olmayanlara zarar vermemek için azami çaba göstermemize rağmen maalesef bir şeyler trajik bir şekilde yanlış gitti. Olayı araştırıyoruz ve sonuçlara ulaşacağız, çünkü bu bizim politikamız” dedi.

Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların devam edeceğini vurgulayan Netanyahu, "Her hedefe ulaşılmadan savaşı bitirmeye niyetim yok” ifadelerini kullandı.

Dünya tepkili

Dünya liderleri ve BM, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu 45 kişinin ölümüne neden olan saldırıyı "Gazze'de güvenli alan yok" diyerek kınadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İnsanlıkla hiçbir alakası olmayan bu barbarlardan ve katillerden hesap sormak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadesinde bulunurken Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro "Katliam devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Katar, "İsrail ordusunun Refah kentindeki bir mülteci kampına ve tüm Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısını ve uluslararası hukuku sürekli ihlal etmesini" kınadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un, "Bu operasyonlar durdurulmalıdır. Refah'ta Filistinli siviller için güvenli bir alan yok" dediği kınama sözlerine, Afrika Birliği Başkanı Moussa Faki Mahamat, "İsrail Devleti, uluslararası hukuku cezasızlıkla ve iki gün önce Refah'taki askeri harekâtına son vermesini emreden UAD kararını hiçe sayarak ihlal etmeye devam ediyor" sözleriyle destek verdi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, saldırının "yürek parçalayıcı " olduğunu söyleyerek, ABD'nin İsrail'deki yetkililerle aktif bir şekilde temas kurduğunu vurguladı.

AB Dış politika şefi Josep Borrell, Refah'taki saldırıya ilişkin "Bunu en güçlü şekilde kınıyorum" dedi. Mısır'dan yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki ölüm ve yıkımın kapsamını genişleterek burayı yaşanmaz hale getirmeyi amaçlayan sistematik bir politikadan" üzüntü duymaktadır." denildi.

BM Genel Sekreteri Antònio Guterres, saldırı sonrası sert bir kınama yayınladı ve "Gazze'de güvenli bir yer yok. Bu dehşetin durması gerekiyor" dedi. BM yardım şefi Martin Griffiths, Netanyahu'nun saldırıya tepkisini eleştirdi . Griffiths, "Saldırının bir savaş suçu mu, yoksa 'trajik bir hata' mı olduğu konusunda hiçbir tartışma yok. Dün gece yaşananlar iğrençlikti" ifadesinde bulundu. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini saldırıya ilişkin açıklamasında "Dün geceye ait görüntüler, Refah'ın yeryüzündeki cehenneme dönüştüğünün bir kanıtıdır" dedi.