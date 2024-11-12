Netanyahu, Trump'ın yeni başkanlık dönemine dair 'ilhak' planlamalarına başladı mı?

Netanyahu'nun, Trump'ın göreve başlamasıyla Batı Şeria'nın ilhakını gündeme getirmek istediği iddia edildi. İsrail devlet televizyonu KAN'da yayınlanan haberde, Netanyahu'nun son günlerdeki konuşmalarında, “Trump Beyaz Saray'a geri döndüğünde, (işgal altındaki Batı Şeria’nın) ilhak meselesini tekrar masaya getirmeliyiz” ifadelerini kullandığı iddia edildi.

2025 Batı Şeria için 'ilhak yılı' mı olacak?

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, dün yaptığı açıklamada, 2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria'nın 'ilhak edilmesi yılı' olacağını ileri sürmüştü. Smotrich ayrıca, Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesinin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi ve Filistin devletinin kurulmasını engellemesi için bir 'fırsat' olduğunu savunmuştu.