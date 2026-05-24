Netanyahu: Trump’la İran konusunda tam mutabakat sağladık

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Hürmüz Boğazı’nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptı ve İran’ın nükleer programı konusunda nihai bir anlaşmaya varılması için yapılacak müzakereler" hakkında ABD Başkanı Trump ile görüştüklerini kaydetti.

"İran ile yapılacak her türlü nihai anlaşmanın nükleer tehdidi ortadan kaldırması gerektiği konusunda" Trump ile mutabık olduklarını ileri süren Netanyahu, bunun İran'ın nükleer tesislerinin sökülmesi ve zenginleştirilmiş uranyumun ülkeden çıkarılması anlamına geldiğini iddia etti.

Netanyahu, Trump'ın, "İsrail'in Lübnan dahil tüm cephelerdeki tehditlere karşı kendini savunma hakkını" vurguladığını savundu.

ABD ve İsrail arasındaki ortaklığın en güçlü döneminde olduklarını ileri süren Netanyahu, İran'ın nükleer silahı olmayacağı iddiasında bulundu.