Netanyahu vurulan ofisinin enkazında gövde gösterisi yaptı
İran Devrim Muhafızları, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun ofisini Hayber-Şiken füzeleriyle vurduğunu ve durumunun bilinmediğini açıkladı. İddialar üzerine Netanyahu, ekibiyle birlikte ofisinin enkazında incelemelerde bulundu ve kameralara yansıdı.
Orta Doğu’da cumartesi sabahı başlayan çatışmalar sürerken, İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun ofisine saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırının, İsrail’in Çelik Kubbe hava savunma sistemini delebilen Hayber-Şiken füzeleri ile gerçekleştirildiği bildirildi.
Saldırının ardından Netanyahu, ekibiyle birlikte ofisinin enkazında incelemelerde bulunarak kameralara görüntülendi. İran Devrim Muhafızları, saldırının İsrail Hava Kuvvetleri komutanını da hedef aldığını duyurdu. İsrail tarafında henüz resmi bir can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.
İsrail Basın Ofisi, Netanyahu'nun enkaz ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu:
*Statement by Prime Minister Benjamin Netanyahu at the Site of the Missile Strike in Beit Shemesh*— Government Press Office 🇮🇱 (@GPOIsrael) March 2, 2026
Video credit: Roi Avraham (GPO) / Sound credit: Yehezkel Kandil (GPO)
Attached photo credits: Avi Ohayon (GPO) pic.twitter.com/HCzMwr22y5