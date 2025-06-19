Netanyahu'dan ABD açıklaması! 'Sürece katılıp katılmayacağı Trump’ın vereceği bir karar'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın sabah saatlerinde gerçekleştirdiği misilleme saldırısında hedef olan Birüssebi kentindeki Soroka Hastanesi'ni ziyaret etti. Netanyahu burada yaptığı açıklamalarda, İran'a yönelik devam eden saldırılar ve ABD'nin sürece olası katılımı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"İsrail için iyi olanı yapacağım"

Netanyahu, ABD'nin doğrudan müdahil olup olmayacağına ilişkin, "Başkan Trump'ın vereceği bir karar. Oyunu biliyor. O, Amerika için iyi olanı yapacak, ben de İsrail için iyi olanı yapacağım" ifadelerini kullandı.

"Saldırıların sonunda tehdit kalmayacak"

İsrail'in tek başına operasyon yürütme kapasitesine sahip olduğunu savunan Netanyahu, "İran'a saldırıların sonunda İsrail'e yönelik ne bir nükleer tehdit ne de balistik bir tehdit olacak" dedi.