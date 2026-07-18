Netanyahu'dan Dünya Kupası'nda Arjantin'e destek

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İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu ile Arjantin'in İsrail Büyükelçisi Shimon Axel Wahnish'in bir araya geldiği belirtildi.

Büyükelçi Wahnish, Netanyahu'ya Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin, "Sen benim dostumsun, bizi her zaman destekliyorsun. Benim için Arjantin'i desteklediğini duymaktan mutluluk duydum." ifadelerini kullandığı sesli mesajını dinletti.

Netanyahu ise Milei'nin mesajına "Javier, sen gerçek bir dostsun. Seni destekliyoruz ve yarın Arjantin'in arkasındayız. Bol şans." ifadeleriyle karşılık verdi.

Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisi'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımlanan videoda, Büyükelçi Wahnish'in Netanyahu'ya Arjantin milli takım forması hediye ettiği görüldü.

Arjantin ile İspanya yarın 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.

İspanya, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sivil ayrımı gözetmeksizin düzenlediği saldırıları sert bir dille eleştiriyor.

Filistin'e desteğini somut adımlarla ileri taşıyan Madrid yönetimi, 28 Mayıs 2024'te Filistin Devleti'ni resmi olarak tanımış ve İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açılan soykırım davasına müdahil olmuştu.