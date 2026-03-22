Netanyahu'dan dünyaya çağrı: İran operasyonuna katılın
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile birlikte İran'a karşı yürütülen operasyonlara daha fazla ülkenin katılması çağrısında bulundu. Arad kentinde yaptığı açıklamada, yaklaşık 23 gündür süren saldırılara değinen Netanyahu, uluslararası toplumun sürece dahil olması gerektiğini vurguladı. İran'ın nükleer ve balistik füze programını hedef aldıklarını belirten Netanyahu, ikinci amaçlarının ise İran'da rejim değişikliği için uygun koşulların oluşması olduğunu ifade etti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile birlikte İran'a karşı yürütülen operasyonlara daha fazla ülkenin dahil olması gerektiğini savundu. Netanyahu'nun açıklamaları, bölgedeki gerilimin sürdüğü bir dönemde dikkat çekti.
Arad'da sahayı ziyaret etti
Netanyahu, İsrail'in güneyindeki Arad kentinde İran'ın misilleme saldırılarında vurulan bölgeyi ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamada, yaklaşık 23 gündür İran'a yönelik sürdürülen operasyonlara değindi.
"Artık diğer ülkelerin liderlerinin de katılma zamanı"
ABD ile birlikte hareket ettiklerini belirten Netanyahu, yürütülen sürecin küresel güvenlik açısından önem taşıdığını öne sürdü. Netanyahu, "Artık diğer ülkelerin liderlerinin de bu sürece katılma zamanı. Bazılarının bu yönde adım attığını görmekten memnunum ama daha fazlası gerekiyor" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın da uluslararası toplumu İran'a karşı harekete geçmeye çağırdığını hatırlatan Netanyahu, "Artık hareket geçme zamanı" dedi.
İki ana hedef vurgusu
Netanyahu, İran'a yönelik operasyonların iki temel hedefi olduğunu belirtti. Bunlardan ilkinin İran'ın nükleer ve balistik füze programını tamamen ortadan kaldırmak olduğunu ifade eden Netanyahu, ikinci hedefin ise İran halkının "rejimi devirmesi" için uygun koşulların oluşması olduğunu dile getirdi.
"Ciddi mesafe kaydettik"
İlk hedef doğrultusunda önemli ilerleme sağladıklarını ileri süren Netanyahu, ikinci hedefe ulaşılması konusunda da beklentilerinin sürdüğünü ifade etti.