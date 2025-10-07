Netanyahu'dan İran iddiası: 'ABD'yi vurabilecek füze geliştiriyor'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın ABD'nin doğu yakasındaki şehirleri hedef alabilecek kapasitede füze geliştirmek için çalışmalar yürüttüğünü öne sürdü.

Bir röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Netanyahu, Hamas ile yürütülen müzakerelere de değindi. Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasına 'yakın bir noktada' olduklarını savunan Netanyahu, ancak henüz ateşkes konusunda anlaşmaya varılmadığını belirtti. Netanyahu, olası bir ateşkeste dahi Hamas'ın yönetimde kalmasına 'izin vermeyeceklerini' ifade etti.

"8 bin kilometre menzilli kıtalararası füzeler geliştiriyor"

İran'ın füze programına ilişkin iddialarını dile getiren Netanyahu, Tahran'ın 8 bin kilometre menzilli kıtalararası füze geliştirmeye çalıştığını ileri sürdü. "İnsanlar buna inanmıyor. İran, 8 bin kilometre menzilli kıtalararası füzeler geliştiriyor. 3 bin kilometre daha ekleyin, ABD'nin doğu yakasına ulaşabilirler" dedi.

Netanyahu, bu durumun ABD için 'büyük tehlike' oluşturduğunu savunarak, İsrail'in bu tehdidi engelleme konusunda 'iyi bir iş çıkardığını' söyledi.