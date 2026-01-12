Netanyahu'dan İran talimatı: Bakanlara sessizlik uyarısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen protestolar ile olası bir İsrail saldırısına ilişkin kabine üyelerine basına açıklama yapmamaları yönünde talimat verdiği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Netanyahu, İran'daki gelişmelerin yakından izlendiğini belirterek, bakanlardan "İran'a yeniden saldırı düzenlenmesi ihtimaline" dair basına demeç vermemelerini ve sosyal medya paylaşımı yapmamalarını istedi.

Haberde, Tel Aviv yönetiminin İran'da protestoların şiddetlenmesini dikkatle takip ettiği ve hükümet içinde yapılan değerlendirmelerde olayların "İran yönetiminin istikrarının bozulmasında bir dönüm noktasına yaklaşıldığı" görüşünün öne çıktığı aktarıldı.

Bakanlardan provokatif paylaşımlar sürüyor

Netanyahu'nun uyarılarına rağmen, İran'da rejim değişikliği çağrılarıyla bilinen İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, X platformundaki hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki protestolara ilişkin açıklamalarını paylaştı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "İran belki de hiç olmadığı kadar özgürlüğü arıyor. ABD yardım etmeye hazır" ifadelerini kullanmıştı.

Gamliel'in, devrik İran Şahı'nın sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi ile yakın ilişki içinde olduğu biliniyor. İkili, geçen yılın son aylarında ve bu ay içinde toplam üç kez bir araya geldi. Pehlevi, Gamliel'in davetiyle 2023 yılında Holokost anma etkinlikleri kapsamında İsrail'i de ziyaret etmişti.