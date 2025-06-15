Netanyahu'dan İran'a nükleer silah mesajı! 'Ağır bedel ödeyecekler'
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın Bat Yam’a düzenlediği ve 6 sivilin hayatını kaybettiği saldırının ardından bölgeyi ziyaret etti. Sivillerin hedef alındığını savunan Netanyahu, "İran, çok ağır bir bedel ödeyecek. Hedeflerimize ulaşacağız ve onları ezici bir güçle vuracağız" dedi. Netanyahu ayrıca "İran'ın İsrail şehirlerine atabileceği bir nükleer silahı olsaydı ne olurdu?" ifadelerini kullandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın Tel Aviv yakınlarındaki Bat Yam kentine düzenlediği saldırının ardından sert açıklamalarda bulundu. İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Netanyahu, saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği bölgede incelemelerde bulundu.
"İran, çok ağır bir bedel ödeyecek"
İran’ın gerçekleştirdiği füze saldırılarında sivillerin hedef alındığını savunan Netanyahu, "İran, çok ağır bir bedel ödeyecek. Hedeflerimize ulaşacağız ve onları ezici bir güçle vuracağız" dedi.
"İran'ın nükleer silahı olsaydı ne olurdu?"
Netanyahu, açıklamasında İran’ın potansiyel tehditlerine dikkat çekerek, "İran'ın İsrail şehirlerine atabileceği bir nükleer silahı olsaydı ne olurdu, bunun gibi 20 bin füzesi olsaydı ne olurdu?" ifadelerini kullandı.