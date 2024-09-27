Netanyahu'dan Lübnan geçici ateşkesine dair umut veren hareket

İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan'da geçici ateşkesi öngören ABD girişimine itirazını yumuşattı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "ABD bu hafta başında uluslararası, bölgesel ortaklarıyla Lübnan'da bir ateşkes teklifi sunma niyetini iletti. ABD liderliğindeki girişimin kuzey sınırındaki vatandaşların evlerine güven içinde dönmesi amacını İsrail de paylaşıyor" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, ABD'nin rolünün bölgede istikrar ve güven için kaçınılmaz olduğu savunulan açıklamada bu nedenle İsrail'in ABD'nin bu amaçtaki rolünü takdir ettiği aktarıldı.

Başbakanlık, "Amerika ve İsrail heyetinin ABD'nin girişimini ve İsrail'in kuzey sınırındaki vatandaşların güvenli şekilde eve dönmesi ortak amacının nasıl sağlanabileceğini ele aldıklarını, ilerleyen günlerde görüşmelerinin devam edeceğini" kaydetti.

Ortak açıklama sonrası sert tavır...

ABD ile Fransa'nın öncülük ettiği ve Avrupa Birliği ile 8 ülkeyi daha bir araya getiren ortak açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması ve diplomasiye alan açılması için 21 günlük acil ateşkes çağrısı yapılmıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, New York'ta konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "hedeflerine ulaşıncaya kadar" Lübnan'da Hizbullah'a saldırılara devam edeceklerini söylemişti.