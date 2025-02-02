Netanyahu'dan Orta Doğu mesajı! Trump ile haritayı yeniden çizebiliriz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile işbirliği yaparak Orta Doğu haritasını yeniden şekillendireceklerine inandığını belirtti. Washington'a yapacağı ziyaret öncesinde havaalanında açıklama yapan Netanyahu, bölgede Hamas ve Hizbullah’a karşı aldığı önlemlerle Orta Doğu’nun çehresini değiştirdiğini savundu.

Netanyahu, "Ancak Başkan Trump ile yakın çalışarak haritayı daha da iyi bir şekilde yeniden çizebileceğimize inanıyorum" dedi. Ayrıca, Trump’ın ilk döneminde öncülük ettiği "Abraham Anlaşmaları"nın İsrail ve Orta Doğu için önemli sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

İkinci aşama müzakereler için toplantı

Başbakan Netanyahu, Washington'da ABD Başkanı Trump ile gerçekleştireceği görüşmenin yanı sıra, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile de Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşama müzakerelerini görüşmek üzere bir toplantı yapacak.