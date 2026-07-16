Netanyahu'dan son dakika kararı: ABD ziyareti ertelendi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hafta sonunda gerçekleştirmesi beklenen ABD ziyareti, Senatör Lindsey Graham'ın cenaze töreninin ay sonuna ertelenmesinin ardından programdan çıkarıldı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hafta sonunda gerçekleştirmesi planlanan ABD ziyaretinin iptal edildiği açıklandı.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, ziyaretin iptal edilmesine ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın cenaze töreninin ay sonuna alınması gerekçe gösterildi.
Netanyahu'nun ABD temasları kapsamında cumartesi gecesi İsrail'den ayrılması planlanıyordu.
Trump ile görüşme için diplomasi yürütülüyordu
Israel Hayom gazetesi, ziyaret öncesinde Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir görüşme düzenlenebilmesi amacıyla İsrail tarafının yoğun diplomatik girişimlerde bulunduğunu aktarmıştı.