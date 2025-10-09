Netanyahu'dan Trump'a teşekkür ve meclise davet telefonu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de varılan ateşkes dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ederek kendisini İsrail Meclisi Knesset'te konuşma yapmaya davet etti.

Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından Netanyahu ve Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Netanyahu'nun, esir takası ve ateşkes anlaşmasına yönelik çabalarından ötürü Trump'a teşekkür ettiği bildirildi.

Netanyahu'nun ayrıca Trump'a, İsrail Meclisi Knesset'te hitap etmesi için davette bulunduğu kaydedildi.

Gazze'de ateşkes planının ilk aşaması

ABD Başkanı Trump ise daha önce yaptığı açıklamada, Mısır'daki müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını kabul ettiğini duyurmuştu.