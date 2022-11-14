Netanyahu'dan ulusal uzlaşı sözü

İsrail'in eski başbakanı Benjamin Netanyahu, pazar günü yeni hükümeti kurmak için görevlendirilmesinin ardından, ulusal uzlaşıyı sağlama sözü verdi.

Netanyahu'nun kazandığı genel seçimlerde aşırı sağın keskin yükselişi hem İsrail'de, hem de yurt dışında endişe yaratmıştı.

Netanyahu'yu hükümet kurmak için görevlendiren Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkenin en uzun süre görev yapmış başbakanı Netanyahu'nun meclisteki 120 koltuktan 64'ünü elde etmek için benzer fikirdeki partilerden yeterli desteği aldığını ifade etti.

Başbakanlıktan ayrıldıktan sonra iktidarı merkezci, liberal, milliyetçi ve Arap siyasetçilerin oluşturduğu nadir ve kırılgan bir koalisyona bırakan muhafazakâr Netanyahu, 18 aylık bir aradan sonra İsrail'deki en istikrarlı hükümetlerden birini kurmaya yakın.

Herzog'un makamında gerçekleştirdiği televizyon açıklamasında Netanyahu, "Aramızdaki uzlaşı alanını genişletmeyi hedefliyorum" dedi ve "istisnasız" tüm İsraillileri temsil edeceğini söyledi.