Netanyahu’nun atamasına isyan ettiler: Şin-Bet yetkililerinden istifa tehdidi

İsrail'de iç istihbarat kurumu Şin-Bet’te (Şabak), Başbakan Binyamin Netanyahu’nun kurum başkanlığına atadığını duyurduğu Tümgeneral David Zini’ye karşı kurum içinden tepkiler yükseliyor. Devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, bazı Şin-Bet saha koordinatörleri, hafta sonu düzenlenen toplantıda Zini’nin atanmasına karşı çıktıklarını bildirdi.

Tepkili yetkililerin, Zini’nin “mesihçi” görüşlerinin kurumun temel değerleriyle çeliştiğini ve bu durumun Şin-Bet’in tarafsızlığına zarar vereceğini savunduğu belirtildi. Aynı zamanda, atamanın siyasi gerekçelerle yapıldığını düşünen bu isimler, Zini’nin göreve başlaması durumunda istifa edecekleri uyarısında bulundu.

Henüz istifa mektubu sunulmuş olmasa da, teşkilat içindeki huzursuzluğun giderek arttığı ifade ediliyor.

Yargı kararına rağmen atama

İsrail Yüksek Mahkemesi, mevcut Şin-Bet Direktörü Ronen Bar’ın görevden alınmasının ve yerine yeni bir atama yapılmasının hukuka aykırı olduğuna hükmetmişti. Mahkeme, Başbakan Netanyahu’nun bu kararı, aralarında "Katargate" dosyası da dahil olmak üzere hakkında yürütülen soruşturmaların bulunduğu bir dönemde, herhangi bir gerekçe sunmaksızın aldığına dikkat çekmişti.

Mahkeme kararına karşın, Netanyahu dün Tümgeneral David Zini’yi yeni iç istihbarat şefi olarak atamıştı. Savcılık ise Bar’ın görevden alınmasına ilişkin hukuki süreç tamamlanmadan yerine atama yapılmasının yetki aşımı anlamına geleceğini açıklamıştı.

Koalisyon hükümeti Zini’nin atamasını memnuniyetle karşılarken, muhalefet karara sert tepki gösterdi ve Zini’ye görevi reddetme çağrısında bulundu.