Netanyahu'nun duruşmaları güvenlik gerekçesiyle ertelendi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun talebi üzerine yolsuzluk davalarındaki duruşmalar ertelendi.

Başbakanın "güvenlik ve siyasi nedenleri" gerekçe göstermesi üzerine mahkeme, bu haftaki duruşmaların ileri bir tarihe alınmasına karar verdi.

Mahkemeden şartlı erteleme kararı

Haaretz'in haberine göre, mahkeme Netanyahu'nun "son dönemde İsrail'de ve Orta Doğu genelinde meydana gelen olaylarla ilgili güvenlik ve siyasi nedenleri" gerekçesiyle yaptığı iki haftalık erteleme talebini kısmen kabul etti. Bu kapsamda yalnızca bu hafta görülecek duruşmalar ertelendi.

Mahkeme, gelecek haftaya ilişkin duruşmalar için ise yeniden başvuru yapılması gerektiğini bildirdi.

Mahkemenin kararında, "ayrıntılı olarak açıklanan koşulları göz önünde bulundurarak ve başka seçeneği olmadığı için" ifadesine yer verilerek talebin kabul edildiği belirtildi.

Netanyahu'nun, Kudüs Bölge Mahkemesi'nden en az iki hafta boyunca ifade vermeme talebinde bulunduğu, ancak bu isteğin yalnızca üç duruşmayı kapsayacak şekilde sınırlı olarak kabul edildiği kaydedildi.

Üç ayrı dosyada yargılanıyor

İsrail Başbakanı, kamuoyunda "1000", "2000" ve "4000" olarak bilinen üç ayrı dosya kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

Af süreci de gündeme gelmişti

Öte yandan Donald Trump'ın, Kasım 2025'te Isaac Herzog'a bir mektup göndererek Netanyahu'nun affedilmesini talep ettiği belirtilmişti. Daha önce af başvurusunda bulunmayacağını açıklayan Netanyahu'nun, yaklaşık altı yıldır süren yargılama sürecinde Kasım 2025 sonunda Herzog'a başvurduğu ifade ediliyor.