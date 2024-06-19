Netanyahu'nun oğlundan Komutan Bar'ı hedef alan paylaşım

ABD'nin Miami kentinde yaşayan Yair Netanyahu, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla İsrail'de tartışma yaratmaya devam ediyor. Netanyahu şimdi de, Hava Kuvvetleri Komutanı Bar'ın daha önce askerlik hizmetini reddeden General Ziv Levy'yi İsrail Hava Kuvvetleri pilotlarına eğitmen olarak atama kararı sonrasında X hesabından Bar'ı hedef alan bir paylaşım yaptı.

İsrail Başkanı'nın oğlu paylaşımında "Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, bu arada 7 Ekim'de neredeydi ve ne yapıyordu? Şimdi, Levy'yi Hava Kuvvetleri pilotlarına eğitmen olarak atamaya karar verdi" ifadelerine yer verdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, oğlunun paylaşımına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Şin-Bet 'güvenlik ve istihbarat zafiyeti' nedeniyle suçlanmıştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 7 Ekim'deki saldırılarla ilgili İsrail ordusu ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'i 'güvenlik ve istihbarat zafiyeti' nedeniyle suçlamıştı. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve üst düzey askeri yetkililerin, saldırılara ilişkin alınan "erken uyarıdan" habersiz olduğu öne sürülmüştü. Ülke medyasında, Genelkurmay Başkanı Halevi ve Güney Komutanlığı yetkililerinin söz konusu istihbarattan günler sonra haberdar olduğu ve şaşkınlık yaşadıkları belirtilmişti.