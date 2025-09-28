Netanyahu'nun yeni hedefi sosyal medya! 'En önemli silahımız' dedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, New York'taki İsrail Başkonsolosluğu'nda ABD'li sosyal medya fenomenleriyle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada sosyal medyanın önemine dikkat çeken Netanyahu, "Savaş araçlarını kullanmak zorundayız. Bilirsiniz, silahlar zamanın gerekliliklerine göre değişir" dedi.

Sosyal medyanın, özellikle ABD'deki sağ kanadın desteğini kazanmak açısından kritik bir rol oynadığını vurgulayan Netanyahu, "(Sosyal medya) ABD'deki tabanımızı güvence altına almak için en önemli silah" ifadelerini kullandı.

"Elon Musk bir düşman değil, bir dost"

Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki operasyonlarının satışı sürecine değinen Netanyahu, "Şu anda gerçekleşen en önemli satın alma" ifadesini kullandı. TikTok üzerinde sağlanacak kontrolün "belirleyici olabileceğini" belirten İsrail Başbakanı, sosyal medya platformu X hakkında ise "Elon (Musk) ile konuşmalıyız. O bir düşman değil, bir dost" dedi. Netanyahu, TikTok ve X üzerinde etkinlik sağlanması halinde İsrail'in "çok şey kazanacağını" savundu.

TikTok'ta İsrail etkisi tartışmaları

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararnameyle TikTok'un ABD'deki faaliyetlerinin yerli yatırımcılara devredilmesinin önü açılmıştı. Süreç kapsamında Oracle'ın, TikTok'un ABD operasyonlarının güvenliği konusunda kritik rol üstlenmesi bekleniyor. Oracle'ın kurucusu Larry Ellison'un İsrail'e verdiği açık destek, şirketin TikTok'taki yetkilerini İsrail lehine kullanabileceği yönünde endişelere yol açmıştı.