Netanyahu'ya suikast girişimi iddiası! Konutu ikinci kez hedef alındı

İsrail polisi ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'ten yapılan ortak açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun İsrail'in kuzeyindeki Kayserya'daki özel konutunun bahçesine 2 işaret fişeğinin düştüğü belirtildi.

'Tehlikeli tırmanışa işaret eden vahim olay'

Açıklamada, atılan işaret fişeklerinin bahçeye düştüğü ancak hasar meydana gelmediği ve Netanyahu ailesinin konutta olmadığı aktarıldı. Polis ve Şin-Bet olaya ilişkin soruşturma başlattığını duyururken "tehlikeli bir tırmanışa işaret eden vahim olayı" kınadıklarını duyurdu.

'Anarşist eylemler zincirinin son halkası'

Adalet Bakanı Levin ise Netanyahu'nun özel konutunda meydana gelen olayın "amacı başbakana suikast düzenlemek ve seçilmiş hükümeti şiddet içeren bir darbeyle devirmek olan anarşist eylemler zincirinin yalnızca son halkası" olduğunu iddia etti.

İkinci kez konutu hedef alındı

Lübnan'dan 19 Ekim'de fırlatılan İHA, İsrail'in kuzeyindeki Kayserya kentinde Netanyahu'nun konutuna isabet etmişti. Saldırı sırasında Netanyahu ve eşi Sara'nın konutta olmadığı açıklanırken, evin yatak odasının camında ufak hasar oluşmuştu.

Hizbullah, Netanyahu'nun konutuna düzenlenen İHA saldırısını üstlenmişti.