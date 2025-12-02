Netflix, Discovery'i satın almak için harekete geçti!

Warner Bros. Discovery Inc., şirketin tamamı veya bir kısmı için gelen ikinci tur teklifleri değerlendirmeye başladı. Konuya yakın kaynaklara göre Netflix’in büyük ölçüde nakit ağırlıklı teklifi de dahil olmak üzere birden fazla teklif, önümüzdeki günlerde ya da haftalarda sonuçlanabilecek bir açık artırma sürecinde sunuldu.

Hisse başına 30 dolar talebi

Şükran Günü tatili boyunca Paramount’un sahibi Skydance, Comcast ve Netflix’in finans birimi de daha cazip teklifler üzerinde çalıştı. Şirketin hisse başına yaklaşık 30 dolar istediği belirtilirken, firmanın fahri başkanı John Malone’un bu rakam için “mümkün” değerlendirmesi yaptığı aktarıldı.

Kaynaklar, tekliflerin bağlayıcı nitelikte olduğunu ve hedeflenen şartların karşılanması halinde anlaşmanın hızlı şekilde imzalanabileceğini söylüyor.

Comcast ve Netflix’in ilgisi, özellikle Warner Bros. stüdyoları ile HBO Max yayın platformunda yoğunlaşıyor. Bu tekliflerden birinin kabul edilmesi durumunda Warner Bros. Discovery’nin kablo kanalları ve Discovery Global birimini ayrı bir şirket altında toplama planına devam edeceği ifade edildi. Söz konusu bölünmenin gelecek yılın ortasında gerçekleşmesi bekleniyor.