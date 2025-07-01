Netflix uzaya açılıyor! NASA ile anlaştı: Uzaydan canlı yayınlar gelecek
Netflix ve NASA, bu yaz başlayacak yeni iş birliğiyle uzay temalı canlı yayınları Netflix platformuna taşıyor. Kullanıcılar, roket fırlatmalarından uzay yürüyüşlerine, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan yapılan yayınlara kadar birçok içeriğe erişebilecek. Ayrıca NASA'nın reklamsız dijital platformu NASA+’tan seçilmiş yayınlar da Netflix'te yer alacak.
Netflix ile NASA, bu yaz itibarıyla uzay temalı canlı yayın içeriklerini Netflix platformuna taşıyacaklarını duyurdu. Bu yeni iş birliğiyle birlikte kullanıcılar; roket fırlatmaları, astronotların uzay yürüyüşleri ve Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yapılan canlı yayınlara Netflix üzerinden erişebilecek.
Ayrıca NASA'nın 2023 yılında yayın hayatına başlayan reklamsız dijital platformu NASA+'tan seçilen içerikler de Netflix kütüphanesinde yer alacak.
Netflix'ten canlı yayınlara yatırım
Netflix son dönemde canlı yayınlara yönelik yatırımlarını artırmış durumda. Platform, stand-up gösterileri, ödül törenleri ve çeşitli özel organizasyonların yanı sıra spor içeriklerine de odaklanıyor. WWE karşılaşmaları ve ünlülerin yer aldığı golf turnuvaları bu kapsamda kullanıcılara sunulan içerikler arasında.