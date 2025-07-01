Netflix uzaya açılıyor! NASA ile anlaştı: Uzaydan canlı yayınlar gelecek

Netflix ile NASA, bu yaz itibarıyla uzay temalı canlı yayın içeriklerini Netflix platformuna taşıyacaklarını duyurdu. Bu yeni iş birliğiyle birlikte kullanıcılar; roket fırlatmaları, astronotların uzay yürüyüşleri ve Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yapılan canlı yayınlara Netflix üzerinden erişebilecek.

Ayrıca NASA'nın 2023 yılında yayın hayatına başlayan reklamsız dijital platformu NASA+'tan seçilen içerikler de Netflix kütüphanesinde yer alacak.

Netflix'ten canlı yayınlara yatırım

Netflix son dönemde canlı yayınlara yönelik yatırımlarını artırmış durumda. Platform, stand-up gösterileri, ödül törenleri ve çeşitli özel organizasyonların yanı sıra spor içeriklerine de odaklanıyor. WWE karşılaşmaları ve ünlülerin yer aldığı golf turnuvaları bu kapsamda kullanıcılara sunulan içerikler arasında.