Netflix'in Avrupa'daki 2 ofisinde vergi kaçaklığı şoku

Fransız basınındaki haberlere göre, Ulusal Mali Savcılık Ofisi (PNF) tarafından Kasım 2022'de "Netflix Fransa" hakkında vergi kaçakçılığı ve kayıt dışı istihdam suçlamalarıyla açılan ön soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, firmanın Paris ofisi ve Avrupa merkezi olan Amsterdam'daki ofisi arandı.

Firmanın Paris ofisinde Yolsuzluk ve Mali ve Vergi Suçlarıyla Mücadele Merkez Ofisi müfettişleri ile PNF üyeleri, Amsterdam ofisinde ise Fransız ve Hollandalı müfettişler tarafından aramalar yapıldı.

Netflix Fransa, ülkedeki 2019, 2020 ve 2021'deki faaliyetleri kapsamında vergi denetimine tabi olmuştu.