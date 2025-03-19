Netflix'te 11 milyon dolarlık skandal! Hollywood yönetmeni 'dizinin parasıyla kripto para aldı' iddiası

ABD’de savcılığın hazırladığı iddianameye göre, Netflix, 2018-2019 yıllarında yapım aşamasındaki 'White Horse' adlı diziyi satın almak için Hollywood yönetmeni Carl Erik Rinsch’e 44 milyon dolar ödeme yaptı. Ancak, diziyi tamamlamak için Netflix’ten 11 milyon dolar ek talep eden Rinsch, aldığı parayı kullanmak yerine kişisel hesabına aktardı.

Kripto para ve lüks araçlar satın aldığı iddiası

'47 Ronin' ve 'The Gift' gibi yapımlarla tanınan 47 yaşındaki yönetmen, bu parayla kripto para ve lüks araçlar satın aldığı iddialarıyla karşı karşıya. Rinsch, dolandırıcılık, kara para aklama ve yasa dışı faaliyetlerden gelir elde etme suçlamalarıyla dün California’da tutuklandı.

Rinsch, aynı gün hakim karşısına çıkarak, hakkındaki iddianamenin hazırlandığı New York’ta mahkemeye çıkmak için 100 bin dolar kefalet ödemeyi kabul etti. Duruşma tarihi ise henüz belirlenmedi.