New Orleans'ta iki bomba düzeneği bulundu!

ABD'nin Louisana eyaletinin New Orleans şehrinde araçla saldırı gerçekleştiren ABD vatandaşının Bourbon Caddesi'ndeki iki noktaya uzaktan kumandalı patlayıcı düzenek yerleştirdiği açıklandı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF), saldırı hakkında ortak açıklama yaptı.

Uzaktan kumanda bulundu

Açıklamada, saldırgan Shamsud Din Jabbar'ın Bourbon Caddesi'ndeki iki noktaya uzaktan kumandalı patlayıcı düzenek bıraktığı aktarıldı.

FBI, Jabbar'ın aracından iki silah ile söz konusu patlayıcı düzeneklerini aktifleştiren uzaktan kumandanın ele geçirildiğini açıkladı.

Düzeneklerin çok nadir görülen bir bileşen içerdiği kaydedilen açıklamada, bilinmeyen bir nedenden dolayı patlayıcıların infilak etmediği aktarıldı.

FBI ve ATF, söz konusu bileşiğin nasıl üretildiğinin tespiti için başlatılan soruşturmaları sürdürüyor.

Evinden bomba malzemesi çıktı

ABD'de Polis, Jabbar'ın Texas eyaletinin Houston bölgesinde bulunan evinde arama yaptı.

ABD merkezli haber ajansı Associated Press'e (AP) konuşan emniyet yetkilileri, Jabbar'ın evinde bomba yapımında kullanıldığından şüphelenilen malzeme bulunduğunu bildirdi.

FBI soruşturmasında, Jabbar'ın saldırıda kullandığı aracı 14 Kasım’da kiraladığı ve saldırıyı planlamak için altı haftadan fazla süre harcamış olabileceği ifade edildi.