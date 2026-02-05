New START sona erdi: Kremlin’den stratejik istikrar mesajı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile ABD arasında stratejik nükleer silahların sınırlandırılmasını öngören Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (New START) sona ermesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ile Rusya arasında stratejik nükleer silahları sınırlayan New START anlaşmasının sona ermesinin ardından Kremlin, gelişmeyi olumsuz karşıladıklarını açıkladı.

Rusya’nın nükleer silahlar alanında stratejik istikrarın korunmasına yönelik sorumlu yaklaşımını sürdüreceğini vurgulayan Peskov, Moskova’nın bu süreçte önceliğinin ulusal çıkarlar olacağını kaydetti. Peskov, bundan sonraki sürecin uluslararası gelişmelere bağlı olarak şekilleneceğini dile getirdi.

Rusya yönetimi, tarafların yeni bir anlaşma üzerinde müzakere yürütebilmesi amacıyla mevcut anlaşmanın bir yıl uzatılmasını önermiş, ancak ABD yönetiminden bu öneriye resmi bir yanıt gelmemişti.

Öte yandan Peskov, pedofili suçlarından hüküm giyen ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’ın Rus istihbaratı adına çalıştığı yönündeki iddialara da değindi. Söz konusu iddiaların ciddiye alınamayacağını belirten Peskov, bu yöndeki değerlendirmeleri esprili bir dille karşılayabileceğini ifade etti.