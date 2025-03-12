New York Belediye Başkanı Eric Adams’tan geleneksel iftar daveti

New York Belediye Başkanı Eric Adams, her yıl olduğu gibi bu yıl da şehirde yaşayan Müslüman toplumunun temsilcilerine iftar daveti verdi. Manhattan’daki Belediye Başkanlığı konutu Gracie Mansion’da düzenlenen iftara yaklaşık 200 kişi katıldı. Basına kapalı gerçekleşen programda, imam tarafından ezan okundu ve davetliler oruçlarını açtı. Ardından topluca akşam namazı kılındı.

Belediye Başkanı Adams, konuşmasında Ramazan ayının şefkat, disiplin ve fedakarlık anlamına geldiğini belirterek, "Gün boyunca oruç tutmak, insanlara fedakarlığın ne olduğunu öğretiyor. Bugün burada, Müslüman toplumunun önde gelen isimleri ve kolluk kuvvetleriyle birlikte bu atmosferi paylaşmak, toplum olarak nerede durduğumuzu gösteriyor. Bir şehir ve ülke olarak hep birlikte olduğumuzu göstermeliyiz" ifadelerini kullandı. Adams ayrıca, kendi döneminde New York’ta camilerde cuma günleri ezan okunmasına izin verildiğini hatırlatarak, Müslüman topluluğa olan desteğini dile getirdi.

İftar menüsü, New York’ta geleneksel Türk mutfağıyla tanınan Ali Baba restoranı tarafından hazırlandı. Restoran sahibi Ali Rıza Doğan, iftar davetlerinin 18 yıl önce eski Belediye Başkanı Mike Bloomberg döneminde başladığını belirterek, "İlk yılımızda sadece 30 kişi vardı, şimdi 200’den fazla konuğumuz var. Yemeklerin kalitesi nedeniyle her yıl bu organizasyonu biz üstleniyoruz. Türk yemeklerini ve kültürünü tanıtmak bizim için en büyük öncelik" dedi.

Belediye Başkanı Adams, iftar organizasyonuna katkılarından dolayı Ali Baba Restoranı’nın sahibi Ali Rıza Doğan’a teşekkür ederek, "Ali Baba sadece yemek yapmıyor, topluma hizmet ediyor. O sadece Kur'an’ı okumuyor, aynı zamanda yaşıyor. Fedakârlıkları yılın her günü devam ediyor. Bu, gerçek bir insanlık dersi" dedi.

Öte yandan, Belediye Başkanlığı konutu önünde Adams’ın İsrail’e verdiği destek nedeniyle yüzlerce kişinin katıldığı bir protesto gösterisi düzenlendi. Filistin yanlısı göstericiler, Adams’ın politikalarına tepki göstererek çeşitli sloganlar attı. Polis, geniş güvenlik önlemleri alırken, bazı protestocular bina önünden uzaklaştırıldı. Ayrıca, yemeğe katılan bazı Müslüman toplum temsilcilerine de tepki gösterildi.