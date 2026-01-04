New York Belediye Başkanı Mamdani'den Trump'a Maduro tepkisi: Savaş eylemi

Mamdani, Venezuela'da yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Olaylar hakkında bilgilendirildiğini belirten Mamdani, "Egemen bir millete tek taraflı saldırmak, bir savaş eylemi ve federal ve uluslararası hukukun ihlalidir" ifadesini kullandı.

Mamdani, "Rejim değişikliğine yönelik bu bariz girişim, sadece yurtdışındaki insanları değil, New York'u evi kabul etmiş insanları da doğrudan etkilemektedir" ifadesine yer verdi.

Kendisinin önceliğinin New Yorkluların güvenliği olduğunu belirten Mamdani, gelişmeleri yakından izleyeceğini kaydetti.