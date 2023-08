New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi 130 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,36 azalışla 35.345,40 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,45 azalarak 4.498,03 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,85 kayıpla 13.875,45 puana düştü.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in birkaç küçük ve orta ölçekli ABD bankasının kredi notunu düşürmesinin ardından pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Moody's, ABD'li 10 bankanın notunu bir basamak indirirken, aralarında Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street ve Truist Financial'ın da bulunduğu 6 bankayı olası not indirimleri için incelemeye aldı.

Analistler, Moody's'in bazı bankaları uyarmasının, Fitch'in geçen hafta ABD'nin kredi notunu düşürmesinin ardından yatırımcılara temkinli olmaları için ek neden verdiğini ifade etti.

Banka hisseleri değer kaybetti

Söz konusu not indirimi sonrasında ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs'ın hisseleri yüzde 3'e yakın Bank of America'nın hisseleri yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederken, incelemeye alınan Bank of New York Mellon'ın hisseleri yaklaşık yüzde 3 ve US Bancorp'un yüzde 5'ten fazla azalış kaydetti.