New York borsası güne yükselişle başladı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,03 artarak 45.529,66 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,09 artışla 6.500,68 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 artarak 21.844,50 puana tırmandı.

Yatırımcılar, gözlerini yarın açıklanacak verilere çevirdi

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin yürürlüğe koyduğu tarifelerin enflasyon üzerindeki etkileri belirsizliğini korurken, ABD'de yarın açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri ile perşembe günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin Fed'in faiz indirim beklentilerini etkileyebileceğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta 25 baz puan faiz indirmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın 50 baz puan indirime gitme ihtimali de yüzde 8 olarak öne çıkıyor.

Ayrıca Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun bugün tarım dışı istihdam verilerine ilişkin ön revizyonunu açıklaması bekleniyor.

Analistler, söz konusu veride aşağı yönlü bir revizyon beklendiğini, bunun iş gücü piyasasında daha keskin bir yavaşlamaya işaret edebileceğini ve gelecek haftaki 50 baz puanlık faiz indirimi beklentilerini güçlendirebileceğini belirtti.

Kurumsal tarafta ise ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri ise bugün düzenlenecek yeni ürün tanıtımı öncesi yüzde 0,5 geriledi.