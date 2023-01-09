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New York borsası haftaya yükselişle başladı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin tutumunu yumuşatması ihtimalini ve enflasyonun yavaşlaması beklentisini olumlu karşıladı.

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Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,3 artarak 33.730,54 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,54 değer kazanarak 3.915,98 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,93 yükselerek 10.667,24 puana çıktı.

Piyasalar, Fed'in şahin tutumunu yumuşatması ihtimalini ve enflasyonun yavaşlaması beklentisini olumlu karşıladı.

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