New York borsası karışık seyirde

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,1 azalışla 39.072,05 puana geriledi. S&P 500 endeksi yatay seyirle 5.181,69 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,12 artışla 16.185,76 puana çıktı.

Fed'in bugün politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, pay piyasalarında açılışta karışık seyir izlendi.

Analistler, son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon endişelerini beslemeye devam ettiğini belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda haziranın, Fed'in ilk faiz indirimi için en güçlü ihtimal olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Bankanın politika metninden ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildiren analistler, yatırımcıların, Fed'in yayımlayacağı "nokta grafiği"nde de gelecek aylarda olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçları arayacağını ifade etti.

Kurumsal tarafta da ABD hükümetinin Intel'e yaklaşık 8,5 milyar dolarlık hibe vereceğini duyurmasının ardından, çip şirketinin hisseleri yüzde 2'ye yakın değer kazandı.