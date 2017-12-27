ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
11 °C

New York borsası yükselişle açıldı

New York çarşamba gününe alış ağırlıklı başladı.

New York borsası yükselişle açıldı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

New York borsasında endeksler çarşamba gününe alış ağırlıklı başladı.

Açılışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 19,93 puan (yüzde 0,08) artışla 24.766,14 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 1,59 puan (yüzde 0,06) kazançla 2.682,09 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 5,21 puan (yüzde 0,08) primle 6.941,45 puana yükseldi.

Analistler, piyasaların Noel ve yeni yıl tatilleri arasında düşük işlem hacminden ötürü yön bulmakta zorlandığına işaret ediyor.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.