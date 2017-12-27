New York borsası yükselişle açıldı
New York çarşamba gününe alış ağırlıklı başladı.
New York borsasında endeksler çarşamba gününe alış ağırlıklı başladı.
Açılışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 19,93 puan (yüzde 0,08) artışla 24.766,14 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 1,59 puan (yüzde 0,06) kazançla 2.682,09 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 5,21 puan (yüzde 0,08) primle 6.941,45 puana yükseldi.
Analistler, piyasaların Noel ve yeni yıl tatilleri arasında düşük işlem hacminden ötürü yön bulmakta zorlandığına işaret ediyor.
Kaynak: AA