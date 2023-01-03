New York Times, ‘dönüşen’ Antalya’yı manşet yaptı
Amerikan New York Times Gazetesi, Ukrayna Savaşı sonrası Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının akınına uğrayan Antalya’yı “Savaşın dönüştürdüğü kent” başlığıyla manşete taşıdı.
“Ruslar ve Ukraynalılar, Akdeniz kentinde yeni hayatlarını kuruyor” diye haberine başlayan gazete, Ukrayna Savaşı’nın kente etkisini rakamlarla sıraladı:
Ruslar, Antalya sahillerine tatile geliyor, hatta bazıları yıl boyunca kalıyordu. Ancak geçen yıl başlayan akın Rus nüfusunu artırdı.
Kentteki yabancı nüfus iki yılda iki katına, yaklaşık 177 bine çıktı. Bunun 50 binini Ruslar, 18 binini Ukraynalılar oluşturuyor.
Rusların çoğu Konyaaltı’nda yaşıyor.
Kentte Kasım 2022’de yalnızca yabancıların satın aldığı ev sayısı 19 bin.
Kaleiçi Aziz Alypius Ortodoks Kilisesi’nin cemaatinin de yüzde 60’ını Ruslar, yüzde 35’ini Ukraynalılar oluşturuyor.