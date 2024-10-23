New York Times'dan bomba haber: Bill Gates'in gizli bağışı ortaya çıktı

Dünya siyaseti yaklaşan ABD seçimlerine odaklanırken, Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates’in Demokratların başkan adayı olarak cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’ın karşısına çıkacak olan Kamala Harris’e 50 milyon dolar bağış yaptığı ortaya çıktı.

ABD’nin saygın gazetelerinden The New York Times’ın (NYT) konuya vakıf üç kişiye dayandırdığı haberine göre; Bill Gates 50 milyon dolarlık bağıştan yakın çevresine özel olarak bahsetti.

NYT’nin haberinde, bağış konusunun özellikle eski New York Belediye Başkanı Mike Bloomberg gibi arkadaşları arasında tartışıldığı ve gizli kalmasının beklendiği bilgisi de yer aldı.

İsimleri kamuoyuna açıklanmıyor

Bill Gates 50 milyon dolarlık bağışı ‘Future Forward USA Action’ adlı bir kuruluşa yaptı. Kamala Harris’i desteklediği bilinen bu sivil toplum kuruluşu bağışçılarının kimliklerini kamuoyuna açıklamıyor.

NYT’nin haberine göre Microsoft'un kurucu ortağı, her iki adayla da çalışabileceğini vurgulamasına rağmen eski Başkan Donald Trump'ın ikinci kez başkan olmasından duyduğu endişeyi dile getirdi ve Gates'in söz konusu açıklamaları özel görüşmelerde yaptığını belirtti.

Açıktan destek vermedi ama...

NYT’ye verdiği yanıtta bağış konusuna değinmeyen ya da Harris'i desteklemeyen Gates, sağlık hizmetleri, iklim değişikliği ve yoksulluk konularında taahhütleri olan adayları desteklediğini söyledi ve siyasi yelpazedeki çeşitli liderlerle çalışma geçmişine rağmen “bu seçimin farklı olduğunu” sözlerine ekledi.

Dışarıdan bakıldığında politik bir milyarder olmayan Gates, bu yaz France 24 'e verdiği demeçte Harris'i olumlu bir şekilde değerlendirerek “Yapay zeka ve bunu doğru şekilde nasıl şekillendireceğimiz gibi konularda düşünebilen daha genç birine sahip olmak harika” demişti.

Ancak Gates, kâr amacı gütmeyen Bill & Melinda Gates Vakfı ile yaptığı çalışmaları gerekçe göstererek diğer insanlara nasıl oy kullanacaklarını söylemediğini belirtmişti.

Forbes'e göre; Bill Gates net 105,6 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 13'üncü kişisi unvanını elinde bulunduruyor.

