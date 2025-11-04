New York yeni belediye başkanını seçmek için sandık başında

ABD'nin en kalabalık metropolü New York'ta milyonlarca seçmen, yeni belediye başkanını belirlemek için bugün sandık başına gitti. Seçim yarışı, Demokrat Sosyalist aday Zohran Mamdani, bağımsız aday eski New York Valisi Andrew Cuomo ve Cumhuriyetçilerin adayı Curtis Sliwa arasında geçecek. Demokratların kalesi olarak nitelendirilen New York'ta bin 200'den fazla seçim merkezinde yerel saatle 06.00'da açılan sandıklar, 21.00'de kapanacak. New York Seçim Kurulu, seçime katılım oranının son yılların en yükseği olabileceğini açıkladı. Oy sayımının sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Yetkililer, seçimin sonucunun gece yarısından önce netleşmesinin zor olduğunu ifade etti.

"Zamanımız geldi"

Queens'te sabah erken saatlerde eşiyle birlikte oy kullanan Zohran Mamdani, basın mensuplarına yaptığı açıklamada halkın değişim istediğini vurgulayarak, "New Yorklular her yıl artan kiralarla, geciken otobüslerle ve şehir dışına taşınmak zorunda kalmakla yaşamak istemiyor" ifadelerini kullandı. Kampanyasının merkezine uygun fiyatlı konut, ücretsiz toplu ulaşım ve gelir adaleti projelerini yerleştiren Mamdani, seçimden zaferle çıkması halinde bu politikaları "halkın yetkisiyle" uygulayacağını belirtiyor.

"Mamdani'ye oy veren her Yahudi aptaldır"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mamdani'yi hedef alarak, "Kanıtlanmış ve kendini Yahudi düşmanı olarak tanımlayan Zohran Mamdani'ye oy veren her Yahudi aptaldır" dedi.

Seçim günü sabah saatlerinde ise Trump/rı "Mamdani kazanırsa New York'un federal fonları kesilecek" yönündeki açıklaması tartışmaya neden olmuştu. Mamdani, bu sözlere doğrudan yanıt vererek, "Başkanın tehditleri kanun değildir. Biz halkın iradesiyle hareket edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Trump, ayrıca New Yorkluları eski Vali Cuomo'ya oy vermeye çağırmış, bu çağrı Demokrat Parti tabanında tepkilere yol açmıştı.

Oy verme merkezlerinde güvenlik önlemleri artırıldı

New Jersey'de sabah saatlerinde bazı oy kullanma merkezlerine yönelik bomba tehdidi yapılmasının ardından New York'ta güvenlik önlemleri artırıldı. New York Polis Departmanı (NYPD), özellikle Queens, Brooklyn ve Bronx bölgelerinde yoğun güvenlik önlemleri alındığını açıkladı.

Cuomo sessiz, ancak destek güçlü

Bağımsız aday olarak yarışan Cuomo, seçim günü herhangi bir basın toplantısı düzenlemedi. Ancak kampanya ekibi, Manhattan ve Staten Island'da yoğun saha çalışması yürüttü. Cuomo, yaz boyunca yaptığı mitinglerde Mamdani'nin politikalarını "gerçekçi olmayan popülist vaatler" olarak nitelendirmişti. Analistler, Cuomo'nun özellikle yaşlı seçmen ve iş dünyasından aldığı destekle yarışta güçlü bir konumda olduğunu belirtiyor.