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New York’ta gökdelene silahlı saldırı: 4 ölü, saldırgan intihar etti

ABD’nin New York kentinde, Manhattan bölgesindeki bir gökdelene uzun namlulu silahla giren saldırgan, biri polis 4 kişiyi vurarak öldürdü. Saldırgan, olayın ardından intihar etti.

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New York’ta gökdelene silahlı saldırı: 4 ölü, saldırgan intihar etti
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ABD’nin New York kentinde, Manhattan bölgesindeki bir gökdelene uzun namlulu silahla giren saldırgan, biri polis 4 kişiyi vurarak öldürdü. Saldırgan, olayın ardından intihar etti.

Polis kaynaklarına göre saldırı, çok sayıda finans kuruluşuna ve Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL) genel merkezine ev sahipliği yapan 345 Park Avenue binasında meydana geldi. Kurşun geçirmez yelek giyen saldırgan, AR-15 tipi tüfekle binaya girerek rastgele ateş açtı.

New York’ta gökdelene silahlı saldırı: 4 ölü, saldırgan intihar etti - Resim : 1

New York Polis Departmanı (NYPD), saldırganın 27 yaşındaki Shane Devon Tamura olduğunu açıkladı. Las Vegas, Nevada nüfusuna kayıtlı olan Tamura’nın 33. kata çıkarak intihar ettiği belirtildi.

New York’ta gökdelene silahlı saldırı: 4 ölü, saldırgan intihar etti - Resim : 2

Saldırının terör bağlantılı olmadığı değerlendirilirken, motivasyonun araştırıldığı bildirildi. Olayın gerçekleştiği bina, Grand Central İstasyonu ve Modern Sanat Müzesi’ne yakın konumuyla dikkat çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA