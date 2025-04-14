New York’ta helikopter kazası sonrası şirket faaliyetleri durduruluyor

New York’ta 10 Nisan’da Hudson Nehri’ne düşen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının ardından, kazaya karışan hava taşımacılığı şirketi operasyonlarını durdurma kararı aldı.

Lisans ve güvenlik kayıtları incelenecek

Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, New York Helicopter Tours adlı firmanın, meydana gelen kazanın ardından faaliyetlerine derhal son vereceği belirtildi. Açıklamada ayrıca, ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu’nun (NTSB) yürüttüğü soruşturmaya destek verilmeye devam edileceği ve firmanın lisans ve güvenlik kayıtlarının kapsamlı şekilde inceleneceği ifade edildi.

Hudson Nehri’ne düşen helikopterde Siemens Mobility’nin Demir Yolu Altyapısı CEO’su Agustin Escobar, eşi Merce Camprubi Montal, üç çocukları ve ismi açıklanmayan pilotun hayatını kaybettiği bilgisi daha önce kamuoyuyla paylaşılmıştı.