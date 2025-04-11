New York'ta helikopter nehre düştü: Siemens İspanya CEO’su ve ailesi dahil 6 kişi hayatını kaybetti

ABD New York'ta bulunan Hudson Nehri'ne düşen helikopterde bulunan 6 kişi hayatını kaybetti.

Kazada yaşamını yitirenlerin Siemens Mobility'nin Demir Yolu Altyapısı Üst Düzey Yöneticisi Agustin Escobar, eşi Merce Camprubi Montal ile 3 çocukları ve helikopter pilotu olduğu bildirildi

ABD basınında yer alan haberlere göre, helikopterin yüksek ihtimalle turistik amaçlı kullanıldığı kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kazayı New York Polis Departmanı (NYPD), sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, helikopterin Hudson Nehri'ne düştüğü, bölgeye ilk yardım ekiplerinin yönlendirildiği belirtilerek, kazanın nedenine ilişkin henüz bilgi verilmedi.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, düzenlediği basın toplantısında kazada 3'ü yetişkin, 3'ü çocuk 6 kişinin öldüğünü bildirdi.

Helikopterde pilotun yanı sıra İspanya'dan New York'u gezmeye gelen ailenin bulunduğunu kaydeden Adams, kazanın nedenini tespit etmek için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

NYPD Komiseri Jessica Tisch de 4 kişinin kaza mahallinde, iki kişinin ise hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.

Associated Press'e konuşan, güvenlik sebebiyle ismi gizli tutulan kişi, kazada hayatını kaybedenlerin Siemens Mobility'nin Demir Yolu Altyapısı Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Agustin Escobar, eşi Merce Camprubi Montal ile 3 çocukları ve adı açıklanmayan helikopter pilotu olduğu bilgisini paylaştı.